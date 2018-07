Todo pai que eu conheço quer que seu filho torça para o mesmo time que ele. E dá-lhe camisas de futebol, sessões de hino, idas ao estádio… Tudo para convencer a criança a não torcer para um time rival.

Agora, um novo livro lançado nos EUA dá dicas aos pais de como tornar seu filho um nerd. Isso mesmo. How to be a GeekDad (ou Como Ser um Pai Geek, em livre tradução) explica como ensinar a construir eletrônicos e até catapultas com simples peças do dia-a-dia. Mais ainda: dá dicas de quando e como apresentar um filme de Star Wars ao seu pequeno.

O autor é Ken Denmead, editor do blog GeekDad. E a notícia eu vi lá no Washington Post.