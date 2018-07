O Brasil é responsável por 81% dos acessos ao Twitcam, serviço para transmitir vídeos ao vivo e que funciona junto ao Twitter. Lançado em julho de 2009, a ferramenta teve 4,5 milhões de visitantes únicos no mês passado. Os números foram divulgados nesta quarta-feira numa entrevista da Folha de S. Paulo com Max Haot, executivo-chefe da Livestream – empresa que criou o Twitcam.

Na entrevista, Haot afirmou que procura anunciantes no Brasil e deu pistas de que o serviço pode ser traduzido em breve para o português. Ele também diz que acompanhou a polêmica envolvendo a transmissão dos jogadores do Santos – e que motivou o clube a criar regras para a internet. “Como em qualquer meio, nós e todos os nossos usuários, incluindo celebridades, temos que aprender com nossos erros.”