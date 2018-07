A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco ofereceu hoje ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma notícia-crime contra a twitteira Sophia Fernandes. A informação é do Diário de Pernambuco. Na semana passada, ela havia sido denunciada mais de 8 mil vezes pelos internautas por ofensas a nordestinos no serviço.

Entre quinta e sexta-feira, a conta de Sophia disparou tweets chamando a população nordestina de “suja” e “pobre”. Em um dos posts, diz que “nordestino não nasce.. é cagado”. Além disso, ataca os programas Bolsa Família e Fome Zero. “Cesta básica do Fome zero tinha que ser Bosta de Cachorro.. desperdiçar comida com esse povo ‘lixo’ é foda.”

Segundo o presidente da OAB-PE, Henrique Mariano, os posts da twitteira configuram crime de racismo, com prisão de dois a cinco anos. “Sophia Fernandes que não conte com a impunidade para esse ato de desatino, próprio de pessoas ignorantes”, disse ao jornal pernambucano.