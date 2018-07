Segundo pesquisa da Universidade de Columbia, 70% dos jovens que usam Facebook e Twitter têm o dobro de chances de fumar maconha, três vezes mais de beber e cinco vezes mais de fumar.

A justificativa do estudo: redes sociais fazem as pessoas interagirem com um círculo maior e serem expostas a fotos de outros usando essas substâncias. Com o passar do tempo, twitteiros e ‘facebookeiros’ passam a achar normal.

Via YouPix