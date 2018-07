Na hora de dar um retweet, os internautas se deixam levar pela emoção. Um tweet que gera felicidade, raiva ou ansiedade têm mais chances de ser retransmitido.

É o resultado do estudo do pesquisador Jonah Berger, feito a partir dos conteúdos compartilhados no jornal The New York Times. Segundo ele percebeu, reportagens factuais ou “neutras” ganham menos RTs.

Em seguida, ele foi comprovar a tese. Juntou 93 estudantes e mostrou a eles vídeos que os deixaram tristes ou contentes e outros que não levavam a emoção. Depois perguntou: qual você mostraria a sua família? Bingo: os emotivos!

Via Veja