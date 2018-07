Nesta quarta, a ‘morte’ de Mick Jagger foi parar nos trending topics do Twitter. Mas acontece que o cantor está vivo. Bem, pelo menos ‘há todos os sinais de que esteja vivo’, relata o Washington Post. Ontem mesmo, ele lançou um site novo e suas contas no Facebook e no Twitter mandaram vídeos de sua participação no Grammy.

Segundo o jornal norte-americano, o boato da morte do vocalista dos Rolling Stones começou após a apresentação dele no Grammy, no último domingo. Um DJ de uma rádio postou a seguinte mensagem:

E, a partir daí, a coisa se espalhou e colocou Jagger no mesmo barco de outras celebridades que já foram ‘mortas’ no Twitter: Justin Bieber, Aretha Franklin e Charlie Sheen. Quem será o próximo?