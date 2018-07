Nada se cria. O Twitter agora se ‘inspira’ no Facebook para colocar fotos e vídeos direto no perfil. A novidade foi anunciada hoje e deve entrar no ar em breve para todos os usuários do serviço. Só que o Facebook já havia no ano passado ‘se inspirado’ no Twitter ao adotar também uma linha do tempo com as atualizações dos amigos. Daí fica difícil dizer: o Twitter se ‘facebookizou’ ou o Facebook se ‘twitterzou’?

Polêmicas à parte, o redesenho do Twitter – já disponível para alguns usuários beta – deve deixá-lo bem mais interessante. Dá uma olhada na foto acima do post. Agora, são duas colunas grandes. A da esquerda continua mostrando as atualizações dos amigos em ordem cronológica. Já a da direita é a grande novidade. Ela se molda conforme o tweet que se clica. Veja como fica:

Se você clicar num tweet com um vídeo do YouTube, por exemplo, abre uma janela para assistí-lo e para ver quem o retwittou.

Se for uma foto no Twitpic, você verá a foto, sem ter de sair do Twitter e também verá quem o retwittou.

E se for um tweet sem nada de multimídia, você consegue ter mais informações, como, por exemplo, o local de onde ele foi feito, os retweets que recebeu ou, ainda, outros tweets de um usuário específico.

Veja abaixo o vídeo demonstrativo do Twitter para ver a novidade em ação: