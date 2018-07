Atualizado em 03/08 às 20h

Polêmica à vista no Twitter. O serviço acaba de informar que, a partir desta quinta-feira, ninguém mais poderá usar a versão antiga do Twitter. A justificativa é para que todos os usuários possam “usar funcionalidades que não eram suportadas pela versão antiga – como o encurtador automático de links, a habilidade para carregar fotos e os resultados de busca com fotos e vídeos.”

Ontem, o serviço anunciou que “nesta semana todas as contas serão atualizadas para o Novo Twitter”. Mas não tinha dado mais detalhes. Novo Twitter” é o redesenho gráfico do microblogging, lançado em setembro do ano passado. O Twitter já havia avisado que a opção de adotar a versão antiga pela web sumiria em breve.

A notícia irritou usuários que não se adaptaram ao “Novo Twitter”. Não imaginava, mas muitas pessoas ainda usam a versão antiga. Assim que twittei pelo @estadao, centenas fizeram observações do tipo:

Perguntei o motivo de preferirem o antigo. Separei alguns replies abaixo: