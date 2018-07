O Twitter está com lentidão nesta quinta-feira. A baleia, famosa por mostrar erros no site, não está aparecendo com frequência. Mas os tweets e retweets são exibidos fora de ordem cronológica e chegam a demorar minutos para surgir na tela.

Perguntei aos seguidores do @estadao no Twitter se eles estavam tendo o mesmo problema. A maioria que acessa a partir de aplicativos, como o Tweetdeck, afirmou que não. Mas quem acessa pela web, no site do Twitter, relatou que o último tweet exibido chegava a ser de uma hora atrás.

“Às veses quando twitto a mensagem que acabei de escrever já aparece como se fosse de 1 hora atrás”, relatou @fabiano_rogerio. “Até minhas menções não tem aparecido”, afirmou @vick_white.

Oficialmente, o Twitter não assumiu ainda que o serviço esteja com problemas nesta quinta-feira. O site oficial relata que a última falha, ocorrida ontem – e que deixou o Twitter fora do ar por alguns minutos -, já foi resolvida.