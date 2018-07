O Twitter está com vaga aberta para profissional que fale português. O funcionário, que irá trabalhar em São Francisco (EUA), atuará no suporte, respondendo e-mails e tweets dos usuários, além de conviver diretamente com quem produz as novas ferramentas da rede de microblogging, dando ideias do que pode ser melhorado.

A empresa não divulga o salário. Mas veja só as regalias: férias “flexíveis e generosas”, café da manhã e almoço, academia de ginástica, yoga, pilates e lavanderia. É preciso ter visto para trabalhar nos EUA, avisa a empresa. Inscrições por aqui.