O Twitter está prestes a lançar uma ferramenta que permitirá, em qualquer site, twittar um conteúdo específico e – o mais legal – ver quantas vezes esse conteúdo (seja um post, um vídeo, etc.) foi twittado ou retwittado. O lançamento, segundo o blog Mashable, deve acontecer nesta quinta.

Na prática, é uma forma de o Twitter competir com o Facebook, que passou a pemitir que qualquer site pudesse colocar um botão “Curtir” e, assim, permitir que as pessoas indicassem em seus perfis conteúdos que achavam relevantes e – novamente, o mais legal – saber quantas vezes o conteúdo foi “curtido”, incluindo a possibilidade de visualizar os amigos do Facebook que compartilharam o tal conteúdo.

O Mashable, que teve acesso à novidade e a testou parcialmente, afirma que o ‘Tweet Button” foi desenvolvido para ser o melhor contador de retweets e compartilhamentos pela rede de microbloging. Segundo eles, há um código que pode ser “embedado” em qualquer site, inclusive com opções de personalização. Veja abaixo como ficou:

Nos testes, o “embed” funcionou, mas o botão de retweet não. Segundo o blog, apenas alguns usuários já estão com a função ativada.