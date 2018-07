Quem não se acostumou, vai ter de se acostumar. Em breve, o Twitter não terá mais a opção de navegar pela interface antiga do site. Em conversa com usuários nesta sexta pelo Twitter, o criador do serviço, Evan Williams, afirmou que “não haverá opção para tirar o novo Twitter”. “O Twitter antigo irá embora”, afirmou. Para quem não gostou, o melhor será optar por clientes como Hootsuite ou Tweetdeck.

Respondendo a perguntas dos usuários, Evan também disse que uma velha conhecida dos twitteiros pode ir embora. É a baleia, que aparece quando há problemas no site. “Estamos tentando deixá-la fora dessas águas”, disse ele. Entretanto, assim que twittei no @estadao que o verbo “baleiar” poderia cair em desuso, vários dos seguidores responderam afirmando que já a viram várias vezes no novo Twitter.

O executivo, ainda, voltou a afirmar que o Twitter não é rede social. “É uma rede de informações em tempo real”, disse. “É a melhor forma de compartilhar e descobrir o que está acontecendo no mundo”.

Mas mesmo tentando evitar comparações com outras redes sociais – leia-se Facebook -, Evan não escapou da pergunta: não vão fazer um filme sobre você, assim como fizeram com Mark Zuckerberg, criador do Facebook? Ironicamente, ele respondeu: “Meus contatos em Hollywood não estão retornando minhas ligações. Estou pensando num musical em animação”.