Quer ajudar a gente a fazer nosso Twitter e Facebook? O Estadão está com uma vaga aberta de estagiário em redes sociais. Além de conversar diretamente com nossos mais de 400 mil seguidores todos os dias, o escolhido irá participar de projetos jornalísticos em YouTube, Flickr, Google+ e quaisquer outras redes que venham a ser criadas.

Os candidatos devem cursar ensino superior, no segundo ou terceiro anos e ter inglês fluente. E lógico: deve ser heavy user em redes sociais, com Twitter e Facebook bastante ativos. Manter um blog atualizado também fará você ganhar pontos aqui.

Para tentar a vaga, é preciso estar informado sobre todos os assuntos cobertos pelo jornal. O estagiário não irá cobrir um assunto específico, mas, sim, ajudar a informar aos nossos seguidores na internet o que de mais relevante ocorre em política, economia, cultura, tecnologia, ciência, esportes, etc. Ou seja, acompanhar o noticiário é fundamental para saber o que é importante.

Quem estiver interessado, mande seu currículo para rodrigo.martins@grupoestado.com.br e se cadastre aqui. No assunto do e-mail, escreva Estagiário @estadao. Importante: informem no currículo os endereços de seu Twitter e Facebook. Se tiverem blog, informem o endereço também.

Estágio de segunda a sexta no período vespertino. Oferecemos bolsa auxílio, refeição no local, vale transporte, seguro de vida e ônibus fretado.

Dúvidas? Deixem aí embaixo, nos comentários, que prometo responder logo.