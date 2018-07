Florence Detlor tem 101 anos. A vovó esteve nos holofotes nesta segunda-feira por um fato curioso: foi reconhecida oficialmente como a usuária mais velha do Facebook. E com pompa e tudo. Foi recebida pelo próprio fundador da rede, Mark Zuckerberg, e a chefe de operações do site, Sheryl Sandberg, na sede da empresa.

Pela fama, não é mais possível adicionar Florence como amiga. São tantos pedidos que o Facebook bloqueou. No perfil, com poucas informações, ela diz que gosta de “novos amigos”, terminou a faculdade em 1932, além de “estar à procura de novos livros.” O Facebook se disse “honrado” em conhecê-la.

“Me ligaram um dia e disseram que queriam me encontrar no Facebook”, disse Florence à ABC. Ela, coincidentemente, mora perto do QG da rede social, na Califórnia. “Mark é um pessoa ocupada e graciosamente veio a mim para conversar. Eles me colocaram numa cadeira de rodas. Me levaram na parte do prédio onde está o escritório dele e um monte de pessoas com computadores. Foi muito gracioso.”

Florence entrou no Facebook em 2009. E diz que o que mais gosta é de ler mensagens. Já chegaram de todas as partes do mundo. E ela diz tentar entrar todo dia para não deixar sem resposta. “Há muitas pessoas querendo ser minhas amigas. Eles estão participando de um mundo em uma forma totalmente diferente. E é fascinante ler o que vem deles.”

Para vovôs como ela que possam achar que Facebook é coisa só para jovens, Florence dá um conselho: “Embarque.”

Foto: Reprodução