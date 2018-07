O número de aplicativos disponíveis para aparelhos com o sistema Android aumentou de 100 mil, há dois meses atrás, para incríveis 200 mil neste final de ano. Em apenas 63 dias, o tamanho da loja de programas do Google dobrou de tamanho – a média é de 103 downloads por segundo. A App Store, da Apple, ainda é bem maior (300 mil apps), mas com vários dispositivos com o sistema operacional do Google sendo lançados, a tendência é que o mercado fique cada vez mais equiparado.

Segundo o site AndroLib, que divulgou os números, 2,5 bilhões de aplicativos já foram baixados desde o início das operações da Android Market, em outubro de 2008.