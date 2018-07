O vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, disse nesta quinta, 9, pelo Twitter que atualmente são feitas mais de 300 mil ativações de aparelhos com Android no mundo. O número é cinco vezes maior que os 60 mil informado pelo CEO da empresa Eric Schmidt em fevereiro deste ano.

A essa taxa, a empresa chega a 10 milhões de ativações por mês, o que chama a atenção quando o dado é colocado ao lado do melhor trimestre da Apple registrando 14,1 milhões de iPhones vendidos.

Segundo a Forbes, o Google estaria agora superando a RIM e seu Blackberry, a Apple e, talvez, a Nokia. A Apple anunciou em setembro que tiveram cerca de 230 mil ativações por dia. Na mesma época, a Nokia disse que o número deles chegava a 260 mil (o instituto de pesquisa Canalys diz que são 325 mil), enquanto Schmidt dizia vender apenas 200 mil.

Segundo relatório da Nielsen de agosto deste ano, a plataforma Android havia tido mais ativações que a Apple já neste primeiro semestre. No estudo, o instituto mostra que fim do segundo trimestre, o Android havia tido 27% das compras, enquanto a marca de Jobs foi adquirida por 23% dos consumidores.

O quadro do mercado de smartphones nos EUA segundo estudo publicado no último dia 3 pela ComScore, coloca o RIM (Blackberry) em primeiro lugar, com 35,8% (variação de -3,5% em relação a julho); Apple em segundo, com 24,6% (+0,8%) e o Google em 23,5% (+6,5%). Em fevereiro, de acordo com a ComScore, o Android tinha apenas 9% desse mercado.

Em setembro o diretor de tecnologia da Sony Ericsson, Jan Uddenfeldt, havia dito que o foco da empresa passaria a ser o Android (enquanto abandonava o Symbian). A Motorola e a Samsung haviam feito mesmo.

(Via Mashable e VentureBeat)

Android’s lançados em 2010



Samsung Galaxy S



Motorola Milestone 2



LG Optimus



HTC Desire



Samsung Nexus S