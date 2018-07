A explosão da telefonia móvel desde o fim da década de 1990 mudou muito nossas vidas, desde que passamos a poder nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, na hora em que quiséssemos. Mas essa revolução profunda entrou em uma nova fase em algum ponto entre 2006 e 2008, uma nova fase que estamos apenas começando a viver mais intensamente agora, no início da segunda década do milênio.

Novas tecnologias de transmissão de dados sem fio ultraveloz e, principalmente, modelos avançados de telefones celulares impulsionaram um novo tipo de comunicação móvel. Passamos a ter os mesmos benefícios da troca de informações entre computadores conectados em rede nos nossos micro-eletrônicos a tiracolo, seja um celular, um tocador de música digital com acesso a redes Wi-Fi e 3G ou computadores ultraportáteis que nos acostumados a chamar de netbooks.

As tecnologias móveis, que primeiro nos conectaram uns aos outros, agora nos conectam a qualquer informação, no lugar onde precisarmos dela. Estamos conectados ao grande banco de dados que é a web, o tempo todo.

Esta é a mobilidade que já faz parte da vida de algumas pessoas e logo também passará a fazer parte do cotidiano de todos. Sacar um celular para pesquisar o nome daquele ator daquele filme que você viu o ano passado e não se lembra é só um dos exemplos mais simples. Com a internet no bolso, acessível em qualquer lugar, carregaremos a memória coletiva de toda a humanidade onde quer que estivermos.

Este blog, feito pela equipe do Link, busca mostrar cada passo deste caminho que estamos começando a descobrir, rumo à nova mobilidade. Cada passo feito de novas tecnologias, novos sistemas e novos aparelhos que estão surgindo para facilitar nossa comunicação e nossa interação, além das inúmeras possibilidades de novas criações culturais e sociais que emergem neste novo mundo móvel. Vamos descobrí-lo juntos.