Preocupada com o risco de roubos de informações e de invasão de privacidade, a Agência Europeia para Segurança de Rede e Informação (Enisa, na sigla em inglês) publicou um relatório com 17 práticas que podem garantir a segurança de quem utiliza a web no celular.

A Enisa afirma que usar as redes sociais pelo telefone pode levar ao roubo de identidade na internet, ao vazamento de informações confidenciais de empresas e a danos à reputação do usuário, caso o celular seja roubado. Os telefones podem armazenar senhas dos serviços na web, e-mails e mensagens trocadas entre amigos ou até funcionários de uma empresa, além de conter fotos que podem expor o usuário.

“Muitos usuários de redes sociais móveis usam o telefone para fazer backup de e-mails do trabalho, de dados pessoais, contatos, fotos e senhas. Como consequência, um celular perdido pode causar graves danos, por exemplo, quando usado para acessar redes sociais ilegitimamente”, diz o relatório.

As 17 recomendações da Enisa são:

1 -Escolha cuidadosamente quais imagens, vídeos e informação você irá publicar -Lembre-se de que uma rede social é um espaço público; somente publique informações ou imagens com as quais você se sinta confortável, lembrando que no futuro você pode ser confrontado com o conteúdo que você publicou, por exemplo, em uma entrevista de emprego. O que você publica deve ser considerado como permanente. Tudo pode ser copiado e guardado por outros indivíduos e surgir anos depois no resultados de sites de buscas.

2 – Nunca publique informações delicadas – Não coloque endereços, datas de aniversários ou dados financeiros no seu perfil. Um criminoso pode invadir sua página e roubar sua identidade

3 – Use pseudônimos – Você não precisa usar seu nome verdadeiro no perfil. Usar um apelido pode ajudar a proteger sua identidade e privacidade. Somente pessoas próximas saberão quem está por trás do apelido.

4 -Não aceite pedidos de amizade de pessoas que você não conhece – Seja seletivo com quem você adiciona como amigo em uma rede social. Você não tem de se sentir obrigado a adicionar uma pessoa à sua lista de amigos. Recuse educadamente ou simplesmente ignore o pedido.

5 -Verifique todos os seus contatos – Certifique-se de que as pessoas com as quais você tem contato ou que enviaram um pedido de amizade são realmente quem elas dizem ser. Não confie nelas imediatamente.

6 – Use seu e-mail pessoal quando criar uma conta em uma rede social – Não use seu e-mail da sua empresa, mas seu endereço privado e não publique informações confidenciais sobre a organização. Tenha cuidado com as informações que você revela sobre seu local de trabalho, por exemplo, não publique fotos tiradas em frente ao escritório que mostrem o endereço ou o logo da empresa no fundo.

7 – Cuidado como você retrata sua empresa na internet – Considere como seu empregador reagiria antes de publicar comentários ou qualquer material sobre o local onde você trabalha.

8 – Não misture seus contatos de trabalho com os seus amigos -Você não tem controle sobre o que seus amigos publicam na internet ou como eles retratam você. Consequentemente, seu empregador, colegas de trabalho e clientes podem ser expostos a isso.

9 -Não deixe ninguém ver seu perfil ou informações pessoais sem sua permissão – Antes de acessar seu perfil em um telefone celular, preste atenção nas pessoas ao seu redor. Se alguém está tentando ver o que você está fazendo, procure um lugar mais seguro.

10 – Não deixe seu celular largado – Alguém com más intenções pode atualizar seu status no perfil com detalhes falsos. Lembre-se de fazer o ‘logout’ de uma rede social quando parar de navegar nela e não permita que a rede social salve a sua senha (esta função também é chamada de “autocompletar”).

11 – Não salve suas senhas no telefone celular – Os aparelhos podem ser facilmente perdidos ou roubado e, se você guardar sua senha, qualquer pessoa em posse dele pode acessar seu perfil, ver suas fotos e amigos. Tente guardar sua senha na sua memória e, se você guardá-la em um papel, cuidado com o lugar onde você vai deixá-lo.

12 – Use as ferramentas de segurança do celular – Lembre-se de travar o teclado quando o telefone não está em uso e proteja seu celular por uma senha. Faça backup dos seus dados em outro aparelho, como o computador, caso seu celular seja roubado ou perdido. Configure o Wi-Fi e o Bluetooth para fazer o acesso protegido, especialmente em aeroportos e espaços públicos.

13 – Cuidado com o que você publica sobre outras pessoas – Não publique imagens ou informações pessoais de alguém sem a permissão dele. Você pode cometer uma ofensa criminal.

14 – Leia cuidadosamente a política de privacidade da rede social que você usa – Informe-se sempre sobre quem está por trás do serviço e como suas informações pessoais serão usadas e quem tem o direito de acessar essas informações.

15 – Use as opções de privacidade – Ajuste corretamente o nível de privacidade do seu perfil. Certifique-se de que as opções de privacidade (quem pode ver fotos, quem pode entrar em contato e quem pode entrar em contato) para evitar que seu perfil seja acessado por qualquer pessoa.

16 – Cuidado ao usar o telefone e preste atenção onde você o deixou – Avise imediatamente que seu telefone foi roubado ou perdido com contatos e fotos suas e de seus amigos. Mude as senhas das redes sociais das quais você faz parte.

17 – Desative os serviços de localização quando não estão sendo usados – Lembre-se de desativar as ferramentas que identificam e publicam sua localização do seu celular se você não precisa delas.