Apple e Nokia que se cuidem. Os dados divulgados hoje pela AdMob mostram como os celulares com Android estão crescendo exponencialmente e têm tudo para se tornar a plataforma de acesso à internet móvel mais popular nos próximos anos.

Em dezembro o Android já era o terceiro sistema operacional mais usado em smartphones que usam a internet. Os celulares com o sistema do Google representaram 16% do tráfego de dados registrados pelos mais de 15 mil sites e aplicativos para celular monitorados pela consultoria, atrás do Symbian (21%) e do iPhone OS (51%).

Na América Latina, porém, o Android ainda tem pouca expressão. O Symbian e o iPhone ainda dominam livremente. Outro detalhe é o uso do Windows Mobile na região, que passou de 9% do mercado de smartphone no começo do ano para 6% no último trimestre.

