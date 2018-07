O ComScore divulgou uma pesquisa que analisa como está a divisão do mercado de aparelhos móveis, informando quais marcas de celulares os usuários possuem e qual sistema operacional estão usando.

Em setembro o instituto lançou um relatório comparando os períodos entre os meses de fevereiro a abril e os de maio a julho. Seguindo a mesma metodologia de pesquisa entre três meses, a ComScore lançou essa semana a pesquisa em relação aos períodos entre abril e junho, comparando com o de julho a setembro.

Na anterior, o sistema operacional para smartphones do Google foi o único que crescia – e muito – entre os usuários. Na época, eram 5% positivos, enquanto as demais estavam no negativo (a Apple por exemplo mostrava -1,3%) ou no zero, como a Palm.

Seguindo a tendência, a recente pesquisa mostra o mesmo quadro, mas com diferenças mais acentuadas. O Google, com seu Android, tem um crescimento (mais uma vez isolado) de 6,5%, enquanto as demais ou não cresceram (a rival Apple) ou tiveram saldo negativo.

Comparando, temos que num período de 5 meses (de abril a setembro), todos os OS perderam mercado para o Android. A RIM, dona do Blackberry, perdeu 3,7%; a Apple, dona do iPhone, teve 0,8% negativos; a Microsoft, com seu Windows Phone, reduziu 4% e a Palm perdeu 0,7% do mercado. O Google, por outro lado, teve crescimento de 9,4% sobre a presença do Android entre os smartphones.