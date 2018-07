No Link de hoje falamos de como o Brasil está se tornando um mercado importante para o Android, do Google. Grande parte dos principais modelos já são vendidos por aqui. E não deve demorar para vermos números parecidos com os que estão aparecendo nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 10, por exemplo, o NPD Group divulgou os resultados de uma pesquisa sobre as vendas de celulares Android no mercado americano. Pela primeira vez o número de celulares Android vendidos por lá superou a quantidade de novos iPhones.

Somando todos os modelos de ‘Androidphones’, o sistema ocupa o segundo lugar do mercado norte-americano de smartphones com 28%, atrás apenas dos BlackBerrys da Research In Motion (36%) que no Brasil não fazem tanto sucesso, mas agradam os americanos.

O iPhone vem em terceiro lugar, com 21% do mercado. Ainda que no gráfico acima parece que ele vem perdendo espaço, o telefone da Apple ainda é muito relevante. Sozinho, ele representa mais de um quinto do mercado americano, enquanto que os BlackBerrys e Androidphones só superam o telefone da Apple quanto são somados colocados em conjunto.

Os números de março da AdMob — empresa comprada pelo Google que pesquisa o tráfico de dados de acordo com o modelo de celular — também mostra o crescimento do Android. O sistema representou 49% dos acessos à internet móvel e também superou o iPhone pela primeira vez.