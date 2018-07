O novo aplicativo para iPhone e iPod Touch do Apontador aposta na realidade aumentada e na geolocalização. Ele segue a mesma linha de outros programas estrangeiros, que mostram os resultados da busca por serviços e endereços sobre a imagem captada pela câmera. A diferença é que o conteúdo é no Brasil, com os mesmos serviços cadastrados no site do Apontador.

Outra possibilidade é restringir a busca ao local onde você está, calculado pelo GPS ou pelas antenas de celular. O programa deixa você escolher a distância máxima dos resultados da busca.

E ele também tem integração com o Twitter e com o e-mail para, por exemplo, enviar sua localização para um conhecido.

O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes App Store, a loja de aplicativos da Apple, desde o dia 30 do mês passado.