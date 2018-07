A AdMob divulgou pela primeira vez um levantamento sobre a quantidade de iPhones, iPods Touch, iPads e celulares Android em cada país. E o Brasil aparece com uma quantidade de 2 mil iPads, o mais recente lançamento da Apple, à venda nos EUA em abril. O País é o 18º mercado dos portáteis da Apple, com 219.339 iPhones, 74.570 iPods Touch, além dos iPads. Entre os países da América Latina, o Brasil fica atrás do México, que tem um número de iPods Touch três vezes maior.

Porém, o resultado não reflete o tamanho exato dos produtos no Brasil, já que o levantamento só leva em conta os a origem dos acessos computados pelos parceiros da AdMob (sites mobile e aplicativos), mas é o dado mais próximo já divulgado. A AdMob é uma empresa de estatísticas em dispositivos móveis que foi comprada pelo Google.

Um outro dado é sobre os celulares com o sistema do Google, o Android. O Brasil 23º da lista, com 20.234 aparelhos registrados pelos sistemas da AdMob.

Dados de uso do iPhone

iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total Mundo 27.411.081 13.056.019 294.653 40.761.753 País iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total Estados Unidos 10.683.403 7.363.928 223.269 18.270.600 Reino Unido 2.551.128 1.232.329 4.197 3.787.654 França 2.248.817 310.544 2.724 2.562.085 Canadá 919.074 1.014.508 6.275 1.939.857 Japão 1.378.903 277.942 2.293 1.659.138 Austrália 1.207.428 347.942 1.4 1.556.770 Alemanha 1.117.716 400.64 3.403 1.521.759 China 725.358 184.264 12.516 922.138 Italia 648.718 107.412 1.37 757.5 Coreia do Sul 530.235 182.477 2.416 715.128 Holanda 372.539 129.108 2.554 504.201 Espanha 377.346 113.929 1.494 492.769 México 215.326 273.955 3.38 492.661 Cingapura 402.922 76.575 1.453 480.95 Suíça 399.364 61.482 1.698 462.544 Hong Kong 299.72 69.025 2.306 371.051 Suécia 281.622 46.78 1.188 329.59 Brasil 219.339 74.57 2.014 295.923 Rússia 246.421 18.279 2.183 266.883 Noruega 154.218 52.007 1.333 207.558 Taiwan 174.226 31.579 1.356 207.161 Dinamarca 151.426 49.317 753 201.496 Turquia 174.209 19.131 606 193.946 Áustria 156.322 27.054 493 183.869 Tailândia 153.155 26.173 1.048 180.376 Malásia 132.228 24.335 674 157.237 Bélgica 100.711 51.585 894 153.19 Irlanda 98.197 52.968 340 151.505 Israel 96.855 34.656 620 132.131 Arábia Saudita 100.423 18.95 1.514 120.887 Índia 90.314 27.628 891 118.833 Filipinas 58.041 53.187 832 112.06 Emirados Árabes Unidos 73.984 19.128 2.001 95.113 Grécia 82.135 11 374 93.509 Nova Zelândia 49.131 42.867 362 92.36 Vietnã 78.611 11.196 593 90.4 Polônia 72.114 12.501 324 84.939 Porto Rico 29.247 52.764 517 82.528 Desconhecido 63.387 16.348 365 80.1 Argentina 44.057 28.475 550 73.082 Chile 51.428 19.709 170 71.307 Indonésia 50.657 17.587 597 68.841 Colombia 33.231 28.748 390 62.369 Kuwait 42.163 9.157 892 52.212 Portugal 37.408 12.084 175 49.667 República Tcheca 42.753 6.324 203 49.28 Luxemburgo 38.788 5.714 104 44.606 Finlândia 32.796 10.401 184 43.381 Romênia 37.314 4.862 225 42.401 Egito 34.666 6.278 236 41.18 Venezuela 24.635 15.964 297 40.896 África do Sul 35.674 4.644 175 40.493 Hungria 33.219 6.365 211 39.795 Croácia 28.959 1.841 72 30.872 Ucrânia 25.134 3.395 328 28.857 Peru 11.561 16.192 116 27.869 Paquistão 22.025 3.482 120 25.627 Slovakia 21.793 2.761 44 24.598 Quatar 16.876 6.365 514 23.755 Marrocos 19.444 3.693 65 23.202 República Dominicana 17.577 5.332 188 23.097 Costa Rica 11.31 8.703 194 20.207 Equador 12.435 7.423 110 19.968 Guatemala 11.875 5.429 120 17.424 Macao 13.205 3.679 109 16.993 Irã 13.403 1.931 150 15.484 Líbano 11.397 3.84 240 15.477 Bulgaria 12.041 2.388 105 14.534 Argélia 10.562 1.022 13 11.597 Bahrein 8.877 2.39 227 11.494 Jordânia 9.413 1.651 80 11.144 Guam 5.652 5.371 50 11.073 Tunísia 8.611 1.747 21 10.379

Dados de uso do Android

Android Mundo 11.566.140 País Android Estados Unidos 8.661.508 China 882.384 Reino Unido 385.215 França 221.434 Alemanha 187.091 Japão 177.926 Espanha 103.846 Canadá 85.022 Coreia do Sul 70.394 Hong Kong 68.566 Holanda 67.959 Suécia 66.8 Taiwan 64.443 Russia 45.607 Dinamarca 40.722 Áustria 36.935 Itália 34.762 Cingapura 32.918 Polônia 32.406 Noruega 32.353 Suíça 24.672 Austrália 24.286 Brasil 20.324 Índia 18.065 Argentina 15.741 Tailândia 13.543 México 13.154 Bélgica 11.209 República Tcheca 10.608