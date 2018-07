Na Grande São Paulo todo mundo paga o valor de uma chamada local para discar para um telefone da mesma região. Todas as cidades têm o mesmo DDD. Mas em quase todo o País não é assim. Uma pessoa que liga de Paracambi (RJ) para a capital carioca, paga o custo de longa distância. A mesma coisa acontece na região de Belo Horizonte, para quem liga de Confins, ou Caeté (MG) — ambas, vizinhas da capital mineira — para as cidades ao redor de BH.

A Anatel quer corrigir esses casos. A agência propôs ontem, 24, a integração de cidades em cerca de 30 regiões do País, entre elas o Rio e BH, o que pode beneficiar os moradores de Paracambi, Confins e outras. Só na região da capital mineira, 25 cidades — além das 9 que já compõem o limite para chamadas locais — poderão ganhar o benefício de acordo com a proposta. Segundo a Anatel, no total cerca de 63 milhões de pessoas que vivem nas cidades atingidas pela mudança serão beneficiadas. Veja

A proposta, porém, só vale para as chamadas entre telefones fixos. Celular não entra nessa. A proposta da Anatel será colocada em consulta pública. Qualquer pessoa pode dar a opinião pelo site da agência até o dia 28/7, e por carta até o dia 26/7.

Vi na reportagem de Leandro Goy publicada nesta sexta, 25, no Estadão.