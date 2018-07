Os primeiros quatro meses de 2010 representaram recorde de crescimento no número de linhas de celular no Brasil para o período. De janeiro a abril foram registrados 6.806.070 novos telefones. O mesmo período no ano passado teve 3,955 milhões de novas linhas. O resultado mais próximo era de 2008, quando foram adicionadas 6,762 milhões de novas linhas.

O balanço mensal foi divulgado nesta quinta-feira, 20, pela Agência Nacional de Telecomunicações. Em abril o número de celulares cresceu 0,92% em relação a março, somando novas 1.655.637 habilitações de celulares. Com isso, o país tem no total 93,80 linhas de celular para cada 100 habitantes.

Estados das regiões Norte e Nordeste — historicamente as regiões com menor teledensidade — são os que mais têm crescido proporcionalmente. Por exemplo o Piauí, com teledensidade de 62,24 celulares para cada 100 habitantes, teve aumento no número de linhas de telefone móvel de 30,18% em 12 meses.

Atualmente 24 cidades brasileiras já contam com mais celulares do que habitantes (uma teledensidade maior que 100 cel/hab). Veja a tabela.