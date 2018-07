A Apple é uma das empresas que mais patenteia coisas que parecem frescura. Nos últimos 10 anos, a empresa de Steve Jobs patenteou 1.300 itens, segundo a revista Fast Company. As últimas duas patentes conquistadas pela Apple são a do sistema de deslizar para destravar o iPhone e a do chamado “character popping” – que faz com que os caracteres do teclado virtual aumentem de tamanho e pareçam pular na tela quando clicados.



Patente do dispositivo “Slide to Unlock” (REPRODUÇÃO/GORUMORS.COM)

Para o site GoRumors, que publicou essa notícia hoje, essas patentes não são lá muito importantes, uma vez que outros fabricantes têm dispositivos gráficos bastante similares. De qualquer forma, a coleção de patentes da Apple ganhou mais dois itens.



Desenho técnico da patente do “characters popping” (REPRODUÇÃO/GORUMORS.COM)