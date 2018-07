O TechCrunch publicou uma nota avisando que, de acordo com relatos de gente que já está com o Droid 2 em mãos, o aparelho da Motorola também tem sérios problemas em manter o sinal alto.

É importante lembrar que são reclamações informais e que, sem dados comparativos entre o número de aparelhos vendidos e a porcentagem de usuários com problemas, é impossível declarar que o Droid 2 tem de fato um problema de recepção de sinal. O celular começou a ser enviado para os compradores há dois dias.

O site informa, contudo, que entre os que já receberam seu aparelho, e são geeks o suficiente para se importar com a questão ‘sinal’, é quase unânime a opinião de que o telefone tem problemas de sinal. Nos dois aparelhos testados pelo TechCrunch o sinal oscilou muito, sem motivo aparente. Os reviews do Engadget e do Phonescoop relataram os mesmos problemas.