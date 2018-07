O aplicativo de buscas do Google para iPhone ganhou uma atualização nesta terça, 15, para facilitar a busca por conteúdos específicos. Ao fazer uma busca e arrastar a tela para o lado direito, surgem opções para filtrar a busca por lugares, notícias, imagens, vídeos, conteúdo de blogs, etc. E um novo botão de atalho (Apps) na parte inferior da tela abre outros aplicativos móveis do Google, como o Gmail.

O vídeo explicativo do Google mostra como funciona:

Disponível na App Store.