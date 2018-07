O Google remodelou a página mobile do Google News para os celulares que usam o navegador Opera Mini — em geral telefones mais simples do que smartphones como Android e iPhone.

A nova página está disponível para todos os 29 idiomas do Google News. É só acessar o endereço http://news.google.com a partir do Opera Mini no celular.

Segundo o Google, há uma série de melhorias, como ícones de imagens, links para vídeos, uma barra de buscas e links mais espaçados.