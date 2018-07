Esta semana, quando atualizei meu Flickr, umas quatro pessoas me perguntaram se eu tinha comprado uma LOMO, aquelas câmeras soviéticas baratas que se tornaram hype recentemente por causa do visual tosco das fotos que tiravam. A pergunta na verdade deveria ser se eu tinha uma Hipstamatic, uma câmera igualmente tosca que produzia fotos com efeitos semelhantes. Feita de plástico, com lentes de plástico, a Hipstamatic custava pouco mais de 8 dólares e foi criada em 1982. Esse site tem mais informações sobre a câmera.

A estética da Hipstamatic, única, foi recriada em um aplicativo para iPhone. O Hipstamatic 150 custa US$ 1,99 e é um dos apps com melhor custo benefício em toda a App Store — simplesmente porque com o Hipstamatic, qualquer clique se torna uma foto incrível, mesmo pra quem não entende muito de fotografia.

Duvida? Olha algumas das fotos que eu fiz no fim de semana. A luz também ajudou, mas a maioria é mérito dos excelentes filtros do aplicativo:

Reparou que a quarta foto tem um filtro diferente das outras? É porque a Hipstamatic também simula diferentes “flashes” (entre aspas porque é um clareamento por software, já que o iPhone não tem flash), filmes e lentes. Alguns já vem com o app, mas se você quiser mais, eles podem ser comprados separadamente a US$ 0,99 cada, e cada combinação resulta em um filtro diferente na imagem final. No total, são 216 combinações de filtros em fotos – esse blog tem um exemplo de todas elas.

Os desenvolvedores também tiveram o cuidado de simular a interface da câmera. Quando você liga o aplicativo, o que vê é a parte da frente da Hipstamatic original:

Logo em seguida, depois de “ajustar as lentes”, a câmera vira, revelando a parte traseira, com um visor quadradinho, o botão do flash e o compartimento pra filme do lado esquerdo:

Tem uma galeria com as fotos tiradas, e dá para enviá-las pro Flickr ou pro Facebook direto do app. Outra coisa legal: se você chacoalhar o iPhone, o Hipstamatic 150 configura uma combinação aleatória de flash, filme e lente. Se você gostar do resultado provocado pelo acaso, depois é só selecionar a foto na galeria e pedir pro aplicativo usar aquela configuração nas fotos seguintes.

Se você comprar o app, provavelmente vai se viciar em tirar fotos com ar retrô no iPhone. Nesse caso, o Flickr tem um grupo em que a galera posta suas fotos tiradas com o Hipstamatic 150. Rola também um tumblr com o mesmo propósito. E a produtora do aplicativo promove concursos mensais de fotos tiradas com ele, com prêmios legais (como Gift Cards da App Store). Você pode mandar sua foto pelo PC ou pelo próprio iPhone, dentro do aplicativo.