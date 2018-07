A quantidade de tráfego gerada pelo uso da internet no celular já ultrapassou a volume de tráfego de ligações no mundo. Um estudo recente da Ericsson apresentado na semana passada durante a feira de telecomunicações, CTIA Wireless, nos EUA, mostra que as 400 milhões de assinaturas de banda larga móvel no mundo superaram em dezembro o tráfego das chamadas de voz das mais de 4,6 bilhões de linhas de celular ativas no mundo.

Isso significa que as pessoas que usam o celular para acessar redes sociais, ler e-mails, baixar aplicativos e usar programas de mensagens instantâneas (ou que assinam um plano de banda larga móvel com os modens 3G) já correspondem a todos aqueles que só usam o telefone para falar.

A internet móvel só tende a crescer. A Ericsson estima que o tráfego de dados pelas redes de celular dobre a cada ano pelos próximos 5 anos. Nos últimos dois anos, uso da internet móvel aumentou 280% de acordo com o estudo, chegando a 140 mil terabytes no último mês de 2009, o mesmo tráfego das chamadas de voz. As redes 3G também já superam o uso das redes 2G em volume de dados.

Com o crescimento das vendas de smartphones, netbooks e notebooks, a internet está ficando mais pessoal. O computador de casa, compartilhado entre a família, está ficando sem uso. Cada pessoa tem seu próprio dispositivo para acessar a web, seja o celular ou o computador portátil.