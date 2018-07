O ano começou seguindo a alta de habilitações de novas linhas de celular que já vinha ocorrendo de acordo com o balanço da Anatel. No mês de janeiro foram novos 1.639.892 telefones móveis, a segunda melhor marca histórica para o primeiro mês do ano, atrás apenas do início de 2008, quando foram habilitadas 1,8 milhão de linhas.

Agora o país conta com 175,6 milhões de telefones móveis, sendo 82,62 % pré-pagos e 17,38 %, pós-pagos. A teledensidade (número de linhas de celular para cada 100 habitantes) chegou a 91,33, crescenndo 0,86% sobre o mês de dezembro.

O Centro-Oeste é a região com maior teledensidade (109,95) ou seja 1,09 celular para cada habitante. Em seguida vêm o Sudeste, com teledensidade de 103,29, o Sul com 96 celulares para cada 100 habitantes, o Nordeste com 71,85 e o Norte, com 72,08.

A Vivo contina líder de mercado, com 52 milhões de linhas habilitadas (29,87% de market share), seguida pela Claro com 25,52% do mercado (44 milhões de linhas). A Tim começou o ano como a terceira maior operadora, com 23,63% do mercado e 41 milhões de linhas. A Oi está em quarto, com 36 milhões (20% do mercado).

O número de celulares 3G no País já equivale à quantidade de aparelhos com tecnologia CDMA, tecnologia que diferentemente do GSM não usa chip e era utilizada principalmente pela Vivo há alguns anos. São 7,465 milhões de aparelhos WCDMA (3G) e 7,524 milhões de celulares CDMA. Os terminais de dados (modens 3G) são 2,69% das 175 milhões de linhas do Brasil, ou 4,721 milhões.