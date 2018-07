Uma notícia boa para quem é fã da Amazon e gastou todo o dinheiro comprando um celular Android, em vez de um Kindle, aquele aparelho para ler livros digitais.

O aplicativo do Kindle ganhou hoje uma versão para celulares Android. Da mesma forma que sua versão do iPhone, o programa serve para baixar e comprar livros em formato digital da Amazon direto no telefone.

Eu ainda não fiz o teste, mas o Kindle está disponível para usuários do Brasil (e de mais 45 países). O programa funciona só em celulares que usam a versão 1.6 ou superior do Android.

Para baixar, faça a leitura do código abaixo com o seu celular.

O vídeo abaixo dá uma ideia de como o programa funciona: