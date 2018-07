O cenário dos sistemas operacionais virou em 2011. O ano começou com o Android povoando 31,2% dos aparelhos no mundo. A Research In Motion (da Blackberry) vinha em segundo com 30,4%, a Apple com 24,7%. Ainda seguindo os dados da comScore, esse quadro em outubro coloca o Android em quase metade dos smartphones (46,3%), seguido da Apple com 28,1% e a RIM, em queda, com apenas 17,2%.

Agora vem o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, e confirma a tendência apontada: o sistema operacional do Google está crescendo em um ritmo fora do comum. Segundo o executivo, o OS tem mais de 700 mil ativações por dia. Isso significa que, em uma situação matematicamente deduzida, mais de 700 mil pessoas no mundo compram aparelhos celulares com Android todos os dias (o cálculo do Google é feito a partir de cada aparelho; se o celular com Android for vendido a um terceiro, a “nova ativação” não entra na lista).

Se essa média valesse para o ano todo, isso significaria que mais de 255 milhões Androids (cerca de 1/4 de todos os celulares na China) foram adquiridos em 2011.

O anúncio foi feito por Rubin em sua conta do Twitter e do Google Plus. Em junho, o executivo anunciava uma média de 500 mil aparelhos ativados diariamente.