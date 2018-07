A Nokia anunciou nesta quinta-feira, 30, que já começou a distribuir o esperado smartphone N8, primeiro modelo criado diretamente para concorrer com o iPhone, da Apple.

A Nokia, maior fabricante mundial de telefones celulares, afirmou em comunicado que a disponibilidade do N8, cujo lançamento foi anunciado há quase cinco meses, “pode variar segundo o país e a operadora”.

Os primeiros clientes a receber o novo smartphone, segundo a empresa, serão aqueles que tenham realizado um pedido antecipado através da loja online de Nokia ou de seus distribuidores oficiais.

Por Agências

“O Nokia N8 recebeu a maior quantidade de pedidos antecipados da história da Nokia, e estamos felizes por iniciar os envios do N8, o primeiro modelo de uma nova gama de telefones inteligentes”, afirmou Jo Harlow, vice-presidente da divisão de smartphones da companhia.

Baseado no novo sistema operacional Symbian 3, o Nokia N8 é rápido e fácil de usar, já que permite aos usuários executar múltiplas aplicações simultaneamente e alternar entre elas de forma simples.

O aparelho tem uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, câmara de 12 megapíxels com lente Carl Zeiss, flash de Xenon e um grande sensor óptico semelhante ao das câmaras digitais compactas.

Além disso, permite gravar vídeos em alta definição (HD), editá-los mediante um programa que já vem instalado e reproduzi-los no computador ou na televisão graças a um cabo HDMI.

Assim como outros celulares inteligentes da companhia finlandesa, o N8 inclui o acesso totalmente gratuito em mais de 70 países ao Ovi Maps, o serviço de mapas e navegação por GPS da Nokia.

Também inclui uma assinatura gratuita durante um ano ao serviço Comes With Music, que permite baixar e armazenar milhões de faixas da loja virtual Nokia Music Store.

O Nokia N8 foi apresentado publicamente pela primeira vez há quase cinco meses, mas sua chegada às lojas demorou por que a companhia teve que realizar “pequenos ajustes” de última hora.

No último dia 21, coincidindo com o primeiro dia de trabalho do novo executivo-chefe de Nokia, Stephen Elop, os rumores de que os envios iam ser atrasados mais uma vez até o início de outubro provocou uma queda do valor de suas ações na Bolsa de Helsinque superior a 3%.

/ EFE