82% dos adultos norte-americanos possuem um celular. Para descobrir esse número e outros dados sobre os usuários de telefonia móvel nos Estados Unidos e para investigar como esses adultos se comportam em relação a seus telefones, a empresa Pew Internet realizou um estudo que traz, entre outros dados, a relação entre quantidade de ligações e de mensagens de texto e a comparação com o público adolescente.

Do ano passado para cá, a porcentagem de adultos norte-americanos que usam o celular para enviar mensagens de texto subiu de 65% para 72%. Dentre esses, a maioria (51%) mandam entre um e cinco SMSs por dia na média diária. Apenas 8% dos adultos chegam a enviar mais de cem mensagens por dia, contra 29% dos adolescentes.

Na relação entre quantidade de mensagens de texto enviadas e de ligações feitas, os que mais enviam SMSs também são os que fazem mais ligações e os que não enviam mensagens de textos são maioria (61%) entre os que realizam apenas de uma a cinco ligações por dia.

A pesquisa mostrou que 63% dos usuários adultos dormem junto com o celular ou com o aparelho ao lado da cama. No infográfico abaixo, que mostra os resultados mais interessantes do estudo feito pela Pew Internet, é possível ver como se distribui essa população que não larga o celular nem na hora de dormir de acordo com gênero, idade, etnia, renda, grau de escolaridade, paternidade (se são ou não pais) e tipo de comunidade (urbana, suburbana e rural).

O estudo também mostra como se distribuem os usuários de telefone celular nos Estados Unidos por gênero, idade, etnia, renda e grau de escolaridade; a quantidade média de ligações realizadas pela população adulta e dividida por idade; e o motivo das ligações e das mensagens de texto – para dizer oi e conversar, para fazer coisas relacionadas ao trabalho, para dizer onde você está ou saber onde está a outra pessoa, para marcar um ponto de encontro com alguém ou para ter longas conversas sobre assuntos pessoais importantes.

Clique na imagem para ampliá-la