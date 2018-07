As vendas de smartphones continuam crescendo muito em 2010. Os primeiros resultados do ano sobre o mercado de telefones móveis — anunciados nesta quarta-feira, 19, pelo Gartner — seguem a tendência de recuperação econômica do fim do ano passado. E, sem nenhuma surpresa, os celulares para acessar a internet são os que mais têm crescido.

Foram mais de 54 milhões de smartphones vendidos neste primeiro trimestre, uma alta de 48,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A Apple, com o iPhone, e o Google, com os celulares com Android, são os que mais cresceram proporcionalmente. Foram vendidas mais de 8,35 milhões de unidades do iPhone neste trimestre, contra 3,84 milhões no ano passado. Já o Android teve uma expansão de 707%, passando de 575,3 mil unidades vendidas no primeiro trimeste de 2009 para mais de 5,21 milhões neste ano.

O crescimento do Android fez o sistema ocupar a quarta posição no mercado de smartphones, com 9,6% de participação, superando pela primeira vez o Windows Mobile, cujas vendas continuaram no mesmo patamar de 3,7 milhões de unidades vendidas. O cenário revela o desafio que a Microsoft terá para voltar a ter uma relevância maior na área de celulares, com o lançamento do Windows Phone 7, no fim do ano.

O Android é superado pelo iPhone (com 15,4% do mercado), pelos BlackBerrys da RIM (19,4%) e pelo líder, o Symbian da Nokia (44,3%) — que, junto do Windows Mobile, teve uma queda de participação no mercado (market share).

Em geral, as vendas de celular também continuam em recuperação. No total, foram vendidos 314,7 milhões de celulares no mundo no primeiro trimestre, um crescimento de 17% em um ano.

