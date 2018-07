Os aplicativos da App Store devem passar os downloads pagos do iTunes até o fim do ano. O Android está chegando no número de programas da Apple, oferecendo a maior parte deles de graça. Marcas como Nokia e RIM, que produz o Blackberry, também investem nesse negócio. A movimentação no setor é grande, mas pode dar uma ideia errada do tamanho desse mercado, que ainda não é tão popular assim.

Divulgado nesta terça-feira, 14, um estudo da Nielsen em parceria com o Pew Research Center descobriu que apenas 35% dos norte-americanos com celular têm ao menos um aplicativo — e a pesquisa leva em conta os aparelhos que já vêm com eles instalados. Desses, só 24% dizem usá-los e, do total, 29% dizem que já baixaram um por conta própria. O mais comum ainda é usar o dispositivo para tirar fotos e mandar mensagens SMS, o que 70% das pessoas fazem costumeiramente.

Dos adultos entrevistados, apenas 13% aceitariam pagar para fazer o download de um app. A maioria opta pelos gratuitos, mas, daqueles que desembolsaram algo, 60% gastou menos que U$ 2,99. Dentro dos smartphones, eles também não sobrevivem muito: mais de metade dos usuários os deleta em apenas duas semanas.

Os mais procurados são os apps de games, música e notícias. Os consumidores dizem ser menos provável que paguem por aqueles relacionados a redes sociais ou que venham com músicas, coisas que eles podem conseguir de graça.

