A Apple divulgou nesta quinta, 9, a lista de aplicativos para iPhone/iPod Touch e iPad mais baixados de 2010. Confira:

iPhone/iPod Touch

Top 10 aplicativos pagos

1. Angry Birds

2. Doodle Jump

3. Skee-Ball

4. Bejeweled 2 + Blitz

5. Fruit Ninja

6. Cut the Rope

7. All-in-1 Gamebox

8. The Moron Test

9. Plants vs. Zombies

10. Pocket God

Top 10 aplicativos gratuitos

1. Facebook

2. Angry Birds Lite

3. Words With Friends Free

4. Skype

5. Tap Tap Revenge 3

6. The Weather Channel

7. Paper Toss

8. Bing

9. Rock Band Free

10. Talking Tom Cat

Top 10 aplicativos com maior arrecadação

1. MLB.com At Bat 2010

2. Angry Birds

3. Call of Duty: Zombies

4. Bejeweled 2 + Blitz

5. FriendCaller 3 Pro

6. Zombie Farm

7. TomTom U.S.A.

8. Tetris

9. Plants vs. Zombies

10. Doodle Jump

iPad

Top 10 aplicativos pagos

1. Pages

2. GoodReader for iPad

3. Numbers

4. Angry Birds HD

5. Keynote

6. Glee Karaoke

7. WolframAlpha

8. Pinball HD

9. Friendly for Facebook

10. Star Walk for iPad

Top 10 aplicativos gratuitos

1. iBooks

2. Pandora Radio

3. Netflix

4. Google Mobile App

5. Solitaire

6. Movies by Flixster

7. IMDb Movies & TV

8. Kindle

9. Google Earth

10. Virtuoso Piano Free 2 HD

Top 10 aplicativos com maior arrecadação

1. Pages

2. Numbers

3. Keynote

4. LogMeIn Ignition

5. Scrabble for iPad

6. Documents To Go Premium

7. Angry Birds HD

8. Real Racing HD

9. Plants vs. Zombies HD

10. Proloquo2Go