O aplicativo do Twitter para Android ganhou uma atualização que, segundo o blog da empresa, “se parece mais com nossos outros aplicativos oficiais do Twitter e oferece uma experiência mais consistente em diversas plataformas e aparelhos”. O aplicativo, porém, está disponível apenas para celulares Android com versão 2.1 ou acima.

Entre as novidades, o aplicativo agora permite navegar pelo Twitter mesmo se o usuário não se logar com a sua conta do Twitter. É possível, inclusive, fazer buscas localizadas por tweets, outros usuários, hastags, etc.

O aplicativo também ganhou um novo design, com botões maiores para ver a timeline, “mentions”, retweets e “direct messages”.

Para baixá-lo, clique aqui.