Está lembrado da parceria que a Nokia e a Intel fizeram no começo do ano para lançar um sistema operacional para netbooks, tablets, smartphones e afins, o MeeGo? Pois é, ao contrário do Chrome OS — do Google –, o MeeGo já começa a dar as caras e até ganhou a primeira versão para netbooks. O pessoal do Liliputting instalou o sistema operacional, baseado em Linux, em um computador MSI para ver no que dava. E não é que o sistema roda bem legal? Dá uma olhada.

Em qual você aposta? Chrome OS ou MeeGo?