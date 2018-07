Games ainda são os mais usados, mas estão perdendo preferência para outros tipos de apps

Já há algum tempo, os games são os aplicativos mais baixados por donos de celulares, sejam estes daqueles mais comuns, nada sofisticados, ou um smartphone, mais encorpado e nascido para navegar na internet. A Nielsen publica hoje um estudo que mensura por categoria a utilização de apps (jogos, notícias, clima, redes sociais) e mostra que, apesar de manter a liderança, usuários estão diversificando seus apps, o que fez com que “Jogos” passasse a ser a categoria com menor crescimento.

Os gráficos do relatório mostram, em maior evidência, que mais gente passou a usar mais aplicativos, independente da categoria. Os que mais cresceram são ligados a atividades financeiras (de bancos, por exemplo) com aumento de 28,1%; redes sociais (23,2%), notícias (20,5%), restaurantes (19,2%) e de metereologia (18,3%). Ironicamente, apesar de ser o primeiro dentre os tipos de aplicativos mais usados, é o último no ranking de crescimento, tendo aumentado 9,3%. A média dentre as categorias é 17,8%.

Procedência. Os donos de aparelhos com sistemas operacionais da Apple (iOS), Google (Android) e Microsoft (Windows Phone 7) possuem um perfil razoavelmente igual, quando o assunto é a origem dos jogos do celular. Variando de 66% a 70%, a maior parte desses costumam baixar seus games; de 14% a 22% usam jogos já embutidos no celular (de fábrica); e, em menor grau, jogam games online (entre 4% e 10%). Exceto pelos features phones (como são chamados os celulares não-smartphone), o estranho nesse ninho é a RIM e seu Blackberry.

Os usuários desse OS são os únicos dentre os smartphones que usam mais os games já embutidos (63%, número maior que o dos feature phones) do que baixam novos da loja de aplicativos (24%, menor que o dos feature phones). Uma reclamação constante dos usuários da marca RIM – e aí então uma possível explicação para tamanha diferença – é que a Blackberry App World, a loja de apps deles, oferece uma baixa diversidade de aplicativos, além de estar cada vez menos interessante aos olhos dos desenvolvedores.

Público pagante. Segundo a Nielsen, 93% dos usuários aceitariam pagar por um aplicativo pago de jogo, enquanto apenas 76% fariam o mesmo por um app noticioso. O dado mostra que o apelo por game é diferente dos demais aplicativos e há, mesmo no quadro apresentado acima, um mercado aberto para desenvolvedores que busquem lucros não só por publicidade, mas de vendas de seus produtos.

A partir dos dados da App Store, da Apple, por exemplo, vê-se que dentre os 10 aplicativos pagos mais baixados, sete são jogos; dentre os gratuitos, esse número sobe para oito.

Applemaníacos. Os dados mostram que usuários de aparelhos Apple passam muito mais horas jogando que os de outras marcas. A quantidade de horas jogadas por eles é quase o dobro em relação à média. “Androiders” vem em segundo lugar, com 9,3 horas; WP7, com 4,7 horas; e feature phones e RIM Blackberry empatados com 4,5 horas.