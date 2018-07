O pequeno estande que a Symbian Foundation montou no Mobile World Congress, na semana passada, estava um tanto escondido e pouco frenquentado, com todas as atenções voltadas para o Windows Phone 7. Mas o Link esteve lá para saber se havia alguma novidade sobre o sistema operacional usado principalmente pela Nokia e Sony Ericsson.

Dois funcionários da equipe de desenvolvimento estavam explicando toda a reestruturação pela qual o Symbian está passando. O sistema virou open source e ganhará duas versões este ano, o Symbian 3, que será lançado neste semestre, e o Symbian 4, que chega mais para o fim do ano.

Um deles tinha um vídeo gravado no celular com a prévia de como será o Symbian 3. Filmamos tudo. Veja só como ficou.