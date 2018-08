Os assistentes de voz, como Siri, Alexa e Google Assistant vão dominar a forma como nos relacionamos com serviços financeiros. Para a maioria das pessoas, é difícil imaginar como vai ser isso na prática, porém esta mudança acontecerá mais rápido do que muitos imaginam.

Os assistentes de voz são um ótimo exemplo do que chamamos evolução exponencial das tecnologias. Nesta curva exponencial, a capacidade tecnológica dobra a cada período, evoluindo numa velocidade muito superior ao que nossa mente pode acompanhar. Estamos acostumados a pensar de forma linear, pois é assim que a mente humana trabalha. Por exemplo, se dermos 30 passos de 1 metro cada, sabemos que vamos atingir 30 metros. Porém, se tivermos que calcular rapidamente quantos metros atingimos se este mesmo passo de 1 metro aumentar de tamanho exponencialmente, dificilmente alguém dirá que chegaremos na África com apenas 30 passos, que é a resposta correta.

Uma característica da curva exponencial é que, até o momento de inflexão da trajetória, a tecnologia costuma ser ruim e cara. No entanto, como evolui exponencialmente, rapidamente supera estas limitações e quando vamos ver, já são viáveis comercialmente. Isto aconteceu com os telefones celulares, com os carros autônomos e agora acontece com a energia solar. E é o mesmo padrão de desenvolvimento que os assistentes de voz estão seguindo. Sua utilidade hoje, principalmente no Brasil, em função do português, é muito limitada. Podemos perguntar a previsão do tempo, pedir para ligar para alguém, ou mandar tocar uma música. Nada muito empolgante, convenhamos. Mas como esta é uma tecnologia que utiliza intensamente outras, como Inteligência Artificial, e todas evoluem de forma exponencial, em pouco tempo estará a nossa disposição uma série de serviços extremamente úteis, que nos farão e economizar muito tempo em nosso dia-a-dia. E serviços financeiros deverá ser uma das áreas mais beneficiadas.

Um exemplo de aplicação que em breve poderá estar disponível é para pagamentos, nos aplicativos dos bancos. Atualmente boa parte dos pagamentos (em boletos) já são recebidos eletronicamente via DDA. Imagine que o assistente de voz poderá verificar que o usuário não pagou uma conta e hoje é o dia do seu vencimento. Ele pode então lhe chamar e avisar que o pagamento não foi efetuado, mas caso queira pagar, basta dizer “obrigado pela lembrança, pode efetuar o pagamento”. E pronto, o pagamento é efetuado. A voz do usuário é a forma de autenticação, para garantir que foi ele mesmo que autorizou e não, outra pessoa em seu lugar.