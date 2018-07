De volta de Israel, de onde sempre retorno inspirado, por uma nação autenticamente inovadora e empreendedora. Há 5 anos atrás, quase não se falava de fintechs em Israel; hoje, 430 startups atuam na área, segundo o hub de fintechs The Floor, desafiando e colaborando com as grandes instituições financeiras globais.

Uma das fintechs apontadas como destaque pela mídia local especializada é a Iknowfirst. A tradução do nome da empresa (“Eu sei primeiro”) já dá uma boa ideia do que a startup faz. Ela utiliza um poderoso sistema para prever preços de ações, commodities e moedas, através do uso de inteligência artificial, machine learning, redes neurais e algoritmos.

O sistema da startup cria as correlações e começa a testá-las. Na medida em que elas não se comprovam, ele as elimina do sistema. E vai mantendo aquelas que se confirmam. Como ele faz isso com milhares de correlações o tempo todo, a tese da empresa é de que, com o tempo, o sistema se tornará cada vez mais eficaz. O modelo é 100% empírico e baseado em dados históricos. A intervenção humana se dá apenas nos inputs iniciais do sistema e, a partir daí, é ele quem faz todos os cálculos.

Diariamente, o sistema da Iknowfirst publica para seus clientes as análises preditivas de quase 2.000 ativos, com previsões para 3 dias até 1 ano. Para cada ativo, o sistema indica um número (Signal Strenght) que representa o desvio (positivo ou negativo) em relação ao preço que o sistema considera de equilíbrio e um outro (Predictability) que indica o grau de assertividade da análise preditiva daquele ativo. Este número varia de -1 a +1, sendo +1 o maior nível possível. Esta assertividade é calculada de uma forma muito simples: o sistema correlaciona a previsão anterior com o valor real do ativo. Isto significa que quanto mais próximo este número for de +1, quer dizer que mais vezes o sistema acertou na previsão daquele ativo.

Quem liderou o desenvolvimento do sistema foi o Dr. Lipa Roitman, um cientista bem conhecido em Israel, com mais de 35 anos de experiência em algoritmos e análise preditiva e um dos pioneiros em inteligência artificial no país. A Iknowfirst faz parte de um grupo de fintechs que entenderam que esta nova disciplina (Inteligência Artificial), antes de ser uma grande substituidora de mão de obra, servirá para potencializar a força de trabalho e ajudar os profissionais em seus desafios.