Um novo mercado está atraindo a atenção das empresas digitais, incluindo as fintechs: os chamados “commuters”, indivíduos que dirigem longas distâncias diariamente entre a casa e o trabalho.

Atualmente, este mercado nos EUA soma 135 milhões de pessoas, que gastam, entre a casa e trabalho, em média 51 minutos por dia, 5 dias por semana. Há 5 anos atrás, um percentual insignificante deste público ficava conectado na internet durante o trajeto. O tempo era gasto com música, audiobooks ou ligações telefônicas. Em 2017, segundo o relatório “Digital Drive” – feito em conjunto pela fintech p97 e o site de Pagamentos PYMNTS.com – o percentual de pessoas conectadas no trajeto já era de 66%. No ano passado, este número subiu para 73%, representando uma oportunidade para empresas fazerem negócios diários com quase 100 milhões de pessoas.

Entre as 10 atividades mais executadas por estes motoristas norte-americanos, 7 são compras, deixando claro que existe um mercado potencial crescente e que deverá ser muito alavancado com a melhoria dos assistentes virtuais, como Siri, Google Assistant e Alexa.

Na CES, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, realizado no início de janeiro em Las Vegas, havia uma série de demonstrações do potencial que os carros representam como plataforma de negócios. Com a proliferação dos veículos autônomos, isto vai aumentar ainda mais, pois as pessoas terão mais atenção para dedicar aos aplicativos e sites.

Um exemplo que chamava a atenção era uma demo conjunta da Amazon, General Motors, Shell e a fintech P97, integrando a assistente virtual Alexa no painel do carro. O motorista perguntava ao Alexa onde era o posto Shell mais próximo, com o menor deslocamento possível do seu trajeto. A Alexa então descobria a localização e indicava o endereço no painel do carro. Em seguida, ela perguntava quanto o motorista gostaria de gastar com a gasolina. Um segundo após a resposta, ela informava que o valor já havia sido debitado de sua conta e estava disponível em qualquer bomba de gasolina do posto indicado.

Nas próximas versões deste sistema, a Alexa poderá proativamente sugerir colocar gasolina, quando notar que o motorista tem tempo sobrando até o seu próximo compromisso e que o tanque do carro está vazio. Poderá, baseado no comportamento histórico do usuário, indicar um posto que possua uma loja de conveniência que tenha o seu Donut favorito. Se o usuário gostar da sugestão, a Alexa poderá já efetuar o pagamento do Donut e ele só precisará passar e pegá-lo.

Enfim, o potencial de integração de lojas online, lojas físicas, fintechs, fabricantes de veículos, assistentes virtuais e demais participantes deste ecossistema são ilimitadas. Este movimento está só começando.