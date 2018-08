Como todos os anos, no mês de maio, Mary Meeker divulgou, no último dia 30, seu relatório sobre as tendências do mundo digital. Meeker é uma das sócias do fundo de Venture Capital KPC&B, um dos mais ativos do Vale do Silício. Seu relatório começou a ser escrito em 1995, quando ainda trabalhava no Morgan Stanley, onde havia acabado de participar do IPO da Netscape, uma das gigantes dos primórdios da Internet. Em 2010, Meeker deixou o Morgan Stanley, mas continuou publicando seu relatório em seu novo papel como investidora em startups, ainda mais próxima das inovações do mundo digital. O relatório de 2018 veio com 294 páginas, abrangendo diversos aspectos das tendências que estão moldando o nosso futuro. Preparei um resumo com os cinco principais pontos que podem impactar os serviços financeiros.

1- Base de Usuários próxima da saturação

O número de usuários de Internet bateu 3,6 bilhões, cerca de metade da população mundial, e a taxa de crescimento desta base começou a diminuir. No último ano ela cresceu 7%, contra 12% do ano anterior. Isto significa que os novos aplicativos sofrerão uma concorrência ainda maior, pois o número de novos serviços lançados é bem superior ao crescimento da base de usuários.

2- Privacidade dos dados

A privacidade dos dados está mais na mídia do que nunca, depois do escândalo da Cambridge Analytica, os depoimentos de Mike Zuckerberg aos parlamentares norte-americanos e europeus, a nova regulamentação européia GDPR e todo o alvoroço que o tema tem provocado. Meeker apontou que, enquanto somente 25% dos norte-americanos estão dispostos a abrir mão de privacidade para obter melhorias nos produtos, na China este percentual sobe para 38%, o que confere mais uma vantagem competitiva para os chineses, numa batalha onde eles já são os novos vencedores.

3- Assistentes de Voz

A base do Amazon Echo triplicou no último ano e a acuracidade dos assistentes de voz cresce de forma exponencial. Isto significa que os bancos e demais prestadores de serviços financeiros precisam correr pra se adaptar à tecnologia, para que seus serviços sejam rapidamente integrados.

4- Busca e e-commerce convergindo

No ano passado, a Amazon bateu o Google na busca por produtos: 49% dos usuários começaram pela Amazon, ao passo que 36% procuraram pelo Google. Com isso, a Amazon começou a aumentar significativamente sua receita com publicidade, enquanto o Google aumentou suas conversões no Google Shopping, incrementando sua receita com vendas de produtos. Mais uma amostra de como as fronteiras de negócios são frágeis hoje em dia, o que deve servir de alerta para fintech.

5- Crescimento do modelo de assinaturas

O modelo de negócios de assinaturas é o que mais cresce e começa a ganhar novas formas, com a união de serviços diferentes, possibilitando descontos aos usuários. Não há muita novidade aqui, porém é uma tendência importante para serviços financeiros.

Um ponto que frustrou alguns especialistas foi a atenção ao tema de criptomoedas. Meeker passou rapidamente pelo assunto, apenas citando o crescimento da líder Coinbase, sem entrar em muitos detalhes.