No mercado de ações, há uma operação relativamente comum, que é o aluguel de ações. O investidor que possui ações em sua carteira e não tem intenção de vendê-las pode transferir sua propriedade momentaneamente para outro investidor que esteja operando com opções do mesmo ativo (fazendo vendas a descoberto) Assim, o locador recebe uma taxa pelo aluguel, aumentando ainda mais a rentabilidade sobre aquele ativo.

Estas transações costumam acontecer dentro das instituições financeiras e entre elas. Ou seja, se você é um investidor que tem ações para alugar, você deve usar a corretora em que tem a custódia para que ela o ajude a encontrar o tomador, que é a outra ponta. Sabemos que isto impõe algumas restrições de eficiência, já que limita as ofertas ao raio de atuação de cada instituição financeira.

Visando justamente a vencer esta limitação, a TASE (Tel Aviv Stock Exchange), a Bolsa de Valores de Israel, está lançando uma plataforma de Blockchain chamada SLP (Securities Lending Platform), em que o mercado inteiro enxerga a totalidade das ofertas. Com isso, os investidores podem fechar negócios diretamente entre si, sempre com o aval da Bolsa. Isto permitirá que os investidores em geral tenham acesso a um número muito maior de oportunidades de negócio, esteja ele em qualquer uma das pontas, como locador ou tomador. E espera-se que isto acabe por forçar as taxas de empréstimo para baixo.

O projeto está em fase de testes e, quando for implementado em produção, colocará a TASE, segundo seu CEO, Ittai Ben-Zeev, numa posição de liderança global na Inovação em Bolsas de Valores.