Quando você solicita ao seu banco um aumento de limite no cartão de crédito ou um financiamento para comprar seu carro novo, a análise quanto ao risco de te emprestar este dinheiro ou de te dar o limite para gastar no cartão (análise de crédito) é feita de acordo com os critérios do seu banco. No Brasil, cada instituição financeira define seu próprios critérios. Normalmente usam os bureaus especializados (empresas que prestam estes serviços, como Serasa, Boavista, entre outros) para saber se há eventos negativos que desabonem seu histórico, como cheques sem fundos, títulos protestados, etc, e adicionam outras informações, que vão lhes permitir tomar uma decisão.

Na França, Portugal, Espanha e países Nórdicos, só se tem acesso a dados negativos dos clientes, assim como no Brasil. Entretanto, aos poucos eles estão começando a mudar e a tendência é incluir dados positivos. O Brasil aprovou a criação do cadastro positivo em 2011, mas até agora isto pouco mudou a análise de crédito, na prática, para o consumidor final.

Em países como os EUA, Inglaterra, Canadá e África do Sul o modelo já nasceu com os dados positivos integrados à análise e o chamado credit score é um dado único usado por todas as instituições financeiras e que o próprio cliente pode ter acesso. Isto torna a relação entre o cliente e o banco mais transparente, pois os critérios ficam a mostra e podem ser conhecidos pelo cliente. Assim, você pode saber de antemão, por exemplo, se se enquadra ou não nos critérios para financiamento de um imóvel.

Até aí nada de novo, pois estes mercados mais maduros já vêm trabalhando desta forma há muito tempo. O que há de novo são as startups que entraram no segmento de crédito, seja para pessoas físicas ou empresas, oferecendo empréstimos de diferentes portes, com ou sem garantias. Estas startups resolveram desafiar o modelo tradicional de credit scoring, e passaram a incorporar centenas ou até milhares de outros dados sobre o cliente, enriquecendo a análise e permitindo, por exemplo, a inclusão de populações não bancarizadas no mercado de crédito.

A Kreditech, uma fintech alemã fundada em 2012, desenvolveu um algoritmo para análise de crédito que utiliza nada menos do que 20.000 informações referentes ao cliente. Como se não bastasse, estas informações são atualizadas a cada minuto e o credit score do usuário pode ser consultado 24 horas por dia, sem qualquer intervenção humana, tudo calculado pelos computadores da empresa.

O que estamos assistindo é a uma mudança radical na forma de se calcular o risco associado a cada cliente, que poderá no médio e longo prazo, trazer uma assertividade maior nas análises de crédito e a inclusão de uma parcela da população, que se vê hoje excluída deste mercado, gerando benefícios para as economias dos países. Uma contribuição e tanto das startups de fintech!