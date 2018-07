Se você pensa que a Black Friday é o dia de maior venda para o Varejo no mundo, está redondamente enganado. Este dia é o Single’s Day, o Dia do Solteiro, na China.

O Single’s Day nasceu nos anos 90, dentro de uma universidade, como uma antítese ao Dia dos Namorados. O objetivo era que as pessoas pudessem se orgulhar de serem solteiras e se presenteassem por isso. Em 2009, o gigante Alibaba resolveu abraçar o dia e aí ele passou a ganhar uma outra relevância. Hoje, o dia 11 de novembro é um dia onde boa parte dos chineses compram presentes para si e para os amigos e parentes mais próximos. O valor médio de compras por cliente vem aumentando e este ano superou U$250. As grandes marcas internacionais participam ativamente da comemoração, oferecendo descontos e produtos especiais. Neste ano, 14.000 empresas marcaram presença no dia, incluindo Apple, Nike, Uniqlo, entre outras.

O Alibaba, que hoje é o maior varejista do mundo, superando gigantes como Amazon e Walmart, gerou vendas de U$17,8 bilhões no último Single’s Day, um valor 30% acima do ano passado. Mas a relevância das vendas do Dia dos Solteiros não está apenas no volume faturado. Há um outro dado muito importante que é o ganho que isto está gerando para o Alipay, a plataforma de pagamentos da Ant Financial, o braço financeiro do grupo Alibaba. O Alipay foi responsável por 85% das vendas geradas nas 24 horas da promoção. Isto ajuda a consolidar sua liderança no mercado de pagamentos, aumentando ainda mais o valor de mercado da Ant, que, dizem alguns analistas, pode atingir U$100 bilhões ainda em 2016. O Alipay já possui hoje mais de 500 milhões de usuários, mais de 4 vezes o número do PayPal. E já é utilizado por mais de 500 empresas em diferentes partes do mundo.

Uma operação como o Single’s Day, com milhões de transações sendo efetuadas quase que simultaneamente, é um teste valioso para uma plataforma de pagamentos e, a cada ano, o Alipay tem se mostrado preparado para o desafio, praticamente sem eventos de indisponibilidade. Isto o torna um player cada vez mais relevante no mercado de pagamentos e uma potência cada vez mais difícil de ser batida pelos concorrentes. As previsões do domínio chinês parecem estar se confirmando, pelo menos no mundo digital.